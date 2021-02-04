В Сети появился новый трейлер продолжения культовой комедии "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи.

Ролик опубликован на YouTube-канале Amazon Prime Video.

Режиссером фильма выступает Крэйг Брюэр, ранее работавший с Мерфи на съемках фильма “Меня зовут Долемайт”.

Сюжет сиквела расскажет о том, как африканский принц Аким (Эдди Мерфи) возвращается в США, чтобы встретиться с собственным сыном. Во второй части комедии вместе с Мерфи к своим ролям также вернулись Арсенио Холл и Джеймс Эрл Джонс.

В фильме также снялись Джермейн Фаулер, Лесли Джонс, Шэри Хидли, Джон Эймос, Трейси Морган и Уэсли Снайпс.

Премьера фильма на Amazon Prime Video запланирована на 5 марта 2021 года.