Ролик опубликован на YouTube-канале HBO Max.

По сюжету на Земле произошла война, которая привела к гибели почти всего человечества. Чтобы спасти людей от вымирания, на далекую планету отправляется пара андроидов. Им поручено вырастить из эмбрионов и воспитать будущее человечества.

Спустя 10 лет на планету прилетают люди, которые представляют угрозу для этих детей. На первый взгляд мирные андроиды тут же превратились в смертельное оружие, защищающее своих подопечных.

В сериале снялись Аманда Коллин, Абубакар Салим,Трэвис Фиммел.

Премьера состоится 3 сентября на HBO Max.