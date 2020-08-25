Ролик опубликован на YouTube-канале HBO Max.
По сюжету на Земле произошла война, которая привела к гибели почти всего человечества. Чтобы спасти людей от вымирания, на далекую планету отправляется пара андроидов. Им поручено вырастить из эмбрионов и воспитать будущее человечества.
Спустя 10 лет на планету прилетают люди, которые представляют угрозу для этих детей. На первый взгляд мирные андроиды тут же превратились в смертельное оружие, защищающее своих подопечных.
В сериале снялись Аманда Коллин, Абубакар Салим,Трэвис Фиммел.
Премьера состоится 3 сентября на HBO Max.
- Ранее сообщалось, что во время конференции DC Fandome был представлен дебютный тизер-трейлер фильма “Бэтмен” режиссера Мэтта Ривза.