Ролик опубликован на YouTube-канале “Вольга Україна”.

По сюжету пожилой нью-йоркский киновед Морт Рифкин (Уоллес Шон) вместе с женой, крупной пиарщицей (Джина Гершон), едет на кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Там жена Рифкина представляет своего клиента – молодого режиссера Филиппа (Луи Гаррель). Морт начинает подозревать, что жена увлекается, но и сам обращает внимание на местную молодую докторку (Елена Анайя).

В украинский прокат фильм выйдет 31 декабря 2020.