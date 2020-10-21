Американская компания Netflix представила официальный трейлер фильма "Манк" Дэвида Финчера с Гэри Олдменом в главной роли.

Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.

Это первый фильм Финчера за последние шесть лет после “Исчезнувшей”, которая вышла в 2014 году.

В центре сюжета – Херман Манкевич – соавтор сценария оскароносного фильма “Гражданин Кейн” режиссера Орсона Уэллса, брюзга и алкоголик. Действие происходит в 30-е годы прошлого века.

“Манк” расскажет о производстве легендарной картины, которую не раз признавали лучшим фильмом всех времен и народов.

Главную роль сыграл Гэри Олдмен; также в фильме снялись Аманда Сейфрид, Лилли Коллинз, Том Пелфри и Чарльз Дэнс.

Сценарий еще в 1990-е годы написал ныне покойный отец режиссера Джек Финчер.

Премьера фильма запланирована на 4 декабря.