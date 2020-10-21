Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса.
Это первый фильм Финчера за последние шесть лет после “Исчезнувшей”, которая вышла в 2014 году.
В центре сюжета – Херман Манкевич – соавтор сценария оскароносного фильма “Гражданин Кейн” режиссера Орсона Уэллса, брюзга и алкоголик. Действие происходит в 30-е годы прошлого века.
“Манк” расскажет о производстве легендарной картины, которую не раз признавали лучшим фильмом всех времен и народов.
Главную роль сыграл Гэри Олдмен; также в фильме снялись Аманда Сейфрид, Лилли Коллинз, Том Пелфри и Чарльз Дэнс.
Сценарий еще в 1990-е годы написал ныне покойный отец режиссера Джек Финчер.
Премьера фильма запланирована на 4 декабря.
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