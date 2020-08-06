Ролик опубликован на YouTube-канале дистрибьюторской компании B&H Film.

Режиссером анимационной ленты выступил Илья Максимов. Премьера запланирована на 24 декабря текущего года.

По сюжету мультфильма, Гулливер получает письмо с просьбой о помощи и немедленно отправляется в Лилипутию. Неожиданно путешественник оказывается в центре странных событий вместе с верными друзьями — Марси, Фрелоком и мышонком Пи — вместе с которыми его ждут головокружительные испытания, отчаянные погони и встречи с коварными врагами.