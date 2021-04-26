У мережі з'явився перший тизер рімейка однойменного фільму і бродвейського мюзиклу "Вестсайдська історія", режисером якого виступив Стівен Спілберг.

Відео опубліковано на YouTube-каналі 20th Century Studios.

Мюзикл, своєю чергою, заснованого на п’єсі Шекспіра “Ромео і Джульєтта”.

“Вестсайдська історії” – рімейк культового фільму і мюзиклу 1961 року. Його режисером виступив Стівен Спілберг. Інформація про те, що режисер почав працювати над новою версією фільму, з’явилася у 2018 році.

Дія відбувається в Нью-Йорку 1950-х років. За сюжетом підлітки Тоні та Марія, попри те, що були пов’язані з суперницькими вуличними бандами, закохуються.

Оригінальний бродвейський спектакль отримав шість номінацій на премію “Тоні”.

Головні ролі в рімейку зіграли Ансель Елгорт і Рейчел Зеглер.

Прем’єра картини намічена на грудень 2021 року.