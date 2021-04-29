Відео опубліковано на YouTube-каналі платформи.

За сюжетом з 2051 року одного разу прибувають військкоми, щоб рекрутувати новобранців на війну з прибульцями, яка у майбутньому в самому розпалі. У число призовників потрапляють зразковий сім’янин і шкільний вчитель Ден Форестер, а також геніальна вчена та її батько.

У головній ролі знявся Крісс Пратт. Також у фільмі беруть участь Дж. К. Сіммонс, Івонн Страховськи й Бетті Гілпін.

Режисер фільму – Кріс МакКей (“Лего Фільм: Бетмен”). Сценарист – Зак Дін (“24 години на життя”).

Прем’єра відбудеться на платформі 2 липня. Це вже третя дата релізу стрічки – спочатку вона мала вийти 25 грудня 2020-го, а потім 23 липня 2021-го. Після купівлі Amazon, прем’єру перенесли на три тижні раніше.