В сети появился первый трейлер киноадаптации бродвейской постановки "Оркестранты" (The Boys in the Band) от Netflix.

Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix.

Режиссер Джо Мантелло, который поставил “Оркестрантов” на Бродвее, стал постановщиком и киноверсии.

По сюжету группа геев собралась на вечеринку по случаю дня рождения. В ходе празднования компания узнает друг о друге потаенные секреты.

В фильме снялись актеры, которые заняты в спектакле на Бродвее: Мэтт Бомер, Закари Куинто, Джим Парсонс, Эндрю Рэннеллс, Чарли Карвер и др.

Премьера запланирована на 30 сентября.