Видео опубликовано на YouTube-канале Netflix.
Режиссер Джо Мантелло, который поставил “Оркестрантов” на Бродвее, стал постановщиком и киноверсии.
По сюжету группа геев собралась на вечеринку по случаю дня рождения. В ходе празднования компания узнает друг о друге потаенные секреты.
В фильме снялись актеры, которые заняты в спектакле на Бродвее: Мэтт Бомер, Закари Куинто, Джим Парсонс, Эндрю Рэннеллс, Чарли Карвер и др.
Премьера запланирована на 30 сентября.
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