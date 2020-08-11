Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Netflix.

Актриса Хилари Суонк сыграла американского астронавта Эмму Грин.

Известно, что шоураннером проекта стала Джессика Голдберг, а продюсерами сериала выступили Мэтт Ривз и Хилари Суонк.

По сюжету героине Суонк – летчице ВМС США Емме Грин – придется оставить семью ради путешествия на Марс, где она должна возглавить международную космическую команду.

Команда астронавтов должна провести три года на другой планете.

Ожидается, что премьера сериала выйдет на Netflix 4 сентября.