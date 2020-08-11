Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Netflix.
Актриса Хилари Суонк сыграла американского астронавта Эмму Грин.
Известно, что шоураннером проекта стала Джессика Голдберг, а продюсерами сериала выступили Мэтт Ривз и Хилари Суонк.
По сюжету героине Суонк – летчице ВМС США Емме Грин – придется оставить семью ради путешествия на Марс, где она должна возглавить международную космическую команду.
Команда астронавтов должна провести три года на другой планете.
Ожидается, что премьера сериала выйдет на Netflix 4 сентября.
- Ранее сообщалось, что стриминговый сервис HBO Max показал первый трейлер научно-фантастического сериала Ридли Скотта “Воспитанные волками” (Raised By Wolves).