Вышел трейлер фильма "Забытые" украинского режиссера Дарьи Онищенко с развернутыми субтитрами. Он адаптирован для зрителей с нарушениями зрения и слуха.

Видео появилось на Youtube-канале компании Arthouse Traffic.

Фильм рассказывает о взаимоотношениях учительницы украинского языка Нины, которая из-за работы мужа не может уехать из оккупированного Луганска, и семнадцатилетнего ученика Андрея, который в результате войны остался сиротой и пытается напомнить Украине, что он существует. В основе сюжета — истории реальных людей с оккупированных территорий на востоке Украины и в Крыму.

Мировая премьера “Забытых” состоялась на Варшавском международном кинофестивале в рамках конкурсной программы “1-2”, где фильм был отмечен Специальной премией жюри. Также проект ленты был представлен в рамках секции Work-in-progress Одесского международного кинофестиваля, где получил приз от Украинского Института как проект с самым большим международным потенциалом.

В Украине фильм премьера “Забытых” пройдет 22 августа на открытии Киевского международного кинофестиваля “Молодость”.

Фильм выйдет в украинский прокат 3 сентября.