Соответствующее видео опубликовал спортивный репортер Шамс Чарания.

12 октября “Лос-Анджелес Лейкерс” одержали победу над “Майами Хит” в шестом матче финала НБА, став чемпионами сезона 2019/2020.

После завоевания чемпионского титула форвард “Лейкерс” Леброн Джеймс закурил сигару в раздевалке команды, улегся на пол и позвонил своей маме по видеосвязи.

“Все, что ты пережила, все, что я видел… Ничто не может меня остановить. Надеюсь, ты будешь продолжать гордиться мной”, — сказал он матери.

LeBron James FaceTimes his mother Gloria after winning his fourth title: “Everything that you had been through, everything that I had seen, there’s nothing that can stop me. I hope I continue to make you proud, Mom.” pic.twitter.com/4WfiDbwslW

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2020