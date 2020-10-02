Об этом сообщает Deadline.

Сценаристом и режиссером сериала будет Гай Ричи. Работа уже стартовала.

Как рассказал сам Ричи, изначально он хотел, чтобы “Джентльмены” были сериалом.

В фильме снимались такие известные актеры, как Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Колин Фаррелл и другие.

Будут ли в сериале эти же актеры – пока неизвестно.

По сюжету фильма, главный герой, которого играет МакКонахи, построил подпольный и очень прибыльный бизнес. Он выращивал и продавал марихуану в Великобритании. Его «плантации» были расположены в специальных бункерах под землей.