Об этом сообщает издание Deadline.

Известно, что этот фильм будет выполнен в смешанном формате: помимо реальных актеров зрители увидят в кадре 3D-персонажей. Реализацией проекта занимается кинокомпания MGM.

Созданием сценария будет заниматься Крис Бремнер ( “Плохие парни навсегда”, “Плохие парни 4”).

Стоит отметить, что “Розовая пантера” является крупнейшей и самой успешной франшизой MGM. Впервые мультипликационный герой появился на экране в заставке одноименной комедии 1963 года. По сюжету такое название носил огромный бриллиант, но в итоге персонаж из титров нашел свою популярность и получил собственный мультсериал.

Мультфильмы выходили в эфир с 1969 по 1994 годы. Они рассказывают о волшебной Розовой пантере, которая выступает против различных противников. Мультсериалы до сих пор пользуются большой популярностью по всему миру.