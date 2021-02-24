Об этом сообщает Variety.

Проектом займется писатель и иллюстратор Уильям Джойс, а сценарий напишет Брайан Селзник.

Продюсерами анимационного фильма выступят Майкл Сигел и старший вице-президент DNEG по креативному производству Дэвид Прескотт.

Отмечается, что проект станет первой анимационной экранизацией романа. Его последняя адаптация вышла в 2013 году – тогда роль главного героя исполнил Леонардо ДиКаприо.

“Гэтсби продолжает увлекать читателей, в отличие от любой другой книги в американской литературе. Во многом сила Гэтсби проистекает из очаровательной прозы Фицджеральда. Он создал яркий образ мечты, который до некоторой степени ускользал от кинематографистов еще с эпохи немого кино. Предыдущие версии фильма были ограничены живой игрой, но новаторская анимация наконец-то смогла реализовать это неуловимое качество романа”, – отметил Джойс.