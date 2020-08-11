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Зак Эфрон сыграет одну из главных ролей в ремейке «Троих мужчин и младенца»

Американский актер, известный по фильмам из серии "Классный мюзикл", Зак Эфрон сыграет одну из главных ролей в ремейке комедии 1987 года "Трое мужчин и младенец".

Вторник, 11 августа 2020, 17:28

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Disney+.

Продюсером картины выступит Гордон Грей, работавший над фильмом Бена Аффлека “Вне игры”.

При этому двух напарников для Эфрона и режиссера для комедии еще не нашли.

Прошлая картина 1987 года и сама была ремейком французского фильма “Трое мужчин и младенец в люльке”.

По сюжету, беспечная жизнь заядлых холостяков Питера, Джека и Майкла меняется, когда однажды утром под дверь их творческой квартиры подкидывают корзинку с младенцем. Теперь весь их распорядок дня подчинен прихотям малыша: они должны наконец-то повзрослеть и начать заботиться о нем, научиться купать, менять пеленки и кормить ребенка. Но как, если никто из них и представить себя не мог в роли отца?

  • В Сети обнародован трейлер ремейка известного фильма “За бортом”. В оригинальной версии киноленты главные роли исполнили Голди Хоун и Курт Рассел.
Теги: Зак Ефрон, фильм, роль

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