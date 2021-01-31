Режиссер Зак Снайдер назвал дату премьеры собственной версии супергеройского фильма "Лига справедливости". Фильм выйдет на HBO Max 18 марта 2021 года.

Об этом он написал в своем Twitter.

Ранее режиссер рассказал, что фильм будет состоять из четырех часовых серий, которые смонтируют в один длинный фильм.

В режиссерской версии “Лиги справедливости” будет всего четыре минуты новых кадров. Для них на досъемки вызывали исполнителей главных ролей.

В новом фильме можно будет увидеть Бена Аффлека (Бэтмен), Генри Кавилла (Супермен), Галь Гадот (Чудо-женщина), Рэя Фишера (Киборг), Эзру Миллера (Флэш), а также Джареда Лето (Джокер) и Джо Манганьелло (Дефстроук).