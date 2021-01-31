Об этом он написал в своем Twitter.
Ранее режиссер рассказал, что фильм будет состоять из четырех часовых серий, которые смонтируют в один длинный фильм.
Reborn #SnyderCut Streaming 3.18.21 #UsUnited pic.twitter.com/q5pVjCwYur
— Zack Snyder (@ZackSnyder) January 29, 2021
В режиссерской версии “Лиги справедливости” будет всего четыре минуты новых кадров. Для них на досъемки вызывали исполнителей главных ролей.
В новом фильме можно будет увидеть Бена Аффлека (Бэтмен), Генри Кавилла (Супермен), Галь Гадот (Чудо-женщина), Рэя Фишера (Киборг), Эзру Миллера (Флэш), а также Джареда Лето (Джокер) и Джо Манганьелло (Дефстроук).
- Ранее режиссер Зак Снайдер показал свою черно-белую версию трейлера фильма “Лига справедливости” по комиксам DC.
- Ранее сообщалось, что в Сети опубликован полноценный трейлер режиссерской версии фильма “Лига справедливости”, снятого Заком Снайдером.