«Оставляя Неверленд»: семья Майкла Джексона выиграла апелляцию против HBO

В понедельник, 14 декабря, апелляционный суд признал победу компании, управляющей имуществом Майкла Джексона, в иске против HBO из-за скандального документального фильма "Покидая Неверленд". В фильме покойного певца фактически обвинили в педофилии.

Об этом сообщает издание Variety.

Так, компания, управляющая имуществом певца, подала в суд на HBO иск на 100 млн долларов. Сторона Джексона заявила, что лента нарушает положения контракта 1992 года о неунижении певца из тура “Опасный”. В то же время представители HBO обвинили компанию Michael Jackson Estate в стремлении замолчать сексуальные преступления легендарного певца.

В 2019 году суд низшей инстанции удовлетворил ходатайство компании Джексона о передаче иска в арбитраж. Однако компания HBO подала апелляцию, которую коллегия судей не поддержала. Теперь решение будет принимать арбитр.

Адвокат компании HBO Теодор Бутрус на суде утверждал, что действие контракта 1992 истекло. Но суд не учел этот аргумент.

“Арбитражные условия все еще могут связывать стороны, даже если те полностью выполнили договор много лет назад”, – сказал судья.

В то же время адвокаты компании, управляющей имуществом Джексона, Говард Вайцман и Джонатан Стейнсапир заявили, что “теперь HBO должен ответить за нарушение своих обязательств перед певцом”.

Напомним, что родные Майкла Джексона требуют от НВО $100 млн компенсации. Семья Джексона утверждает, что компания якобы нарушила условия контракта, подписанного с представителями музыканта в 1992 году. В контракте указывалось, что компания НВО не имеет права делать какие-либо заявления, порочащие честь музыканта, его членов семьи и работников. В связи с этим, родные Джексона обвинили телеканал в недобросовестной проверке фактов, однобокой подаче информации и нарушении стандартов журналистики.

Картина “Покидая Неверленд” общей продолжительностью четыре часа разбита на две серии. В центре сюжета — версия о том, что легендарный певец был педофилом. В фильме рассказываются истории двух мальчиков 7 и 10 лет (теперь им 37 и 41), которые дружили с Майклом, а потом обвинили его в сексуальных домогательствах.

Ранее ведущие радиостанции Канады и Новой Зеландии исключили композиции Майкла Джексона из своих плейлистов после выхода документального фильма “Покидая Неверленд” на телеканале НВО.