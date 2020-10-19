Об этом он написал в своем Telegram-канале, опубликовав фото с церемонии венчания.
Церемония состоялась в Свято-Пантелеимоновом монастыре в Киеве. Судя по фото, провел ее предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий.
“Вчера был длинный, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой – перед людьми и перед Богом. В этот день в Свято-Пантелеимоновом монастыре мы дали друг другу обет “всегда быть вместе в радости и горе”. После венчания отметили создание нашей семьи в тесном семейном кругу. Всех друзей и знакомых позовем на торжества, когда коронавирус отступит и карантин будет снят “, – написал Трофимов.
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