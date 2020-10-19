Первый заместитель главы офиса президента Украины Сергей Трофимов обвенчался со своей невестой Анастасией. Обряд венчания в Свято-Пантелеимоновом монастыре в Киеве провел предстоятель православной церкви Московского патриархата Онуфрий.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, опубликовав фото с церемонии венчания.

Церемония состоялась в Свято-Пантелеимоновом монастыре в Киеве. Судя по фото, провел ее предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий.

“Вчера был длинный, но счастливый день. Мы с Настей стали мужем и женой – перед людьми и перед Богом. В этот день в Свято-Пантелеимоновом монастыре мы дали друг другу обет “всегда быть вместе в радости и горе”. После венчания отметили создание нашей семьи в тесном семейном кругу. Всех друзей и знакомых позовем на торжества, когда коронавирус отступит и карантин будет снят “, – написал Трофимов.