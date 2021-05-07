ЗеПорушення

47

Всего нарушений

16

Максимум без нарушений
17:10 Джефф Безос продав акції Amazon на $2,5 млрд
16:41 Замріяна й щаслива: Адель поділилася рідкісними кадрами у свій день народження
15:10 Google встановлює двофакторну автентифікацію для всіх користувачів
15:02 Більшість користувачів iPhone після запуску iOS 14.5 відмовилися від відстеження застосунків
15:00 Майже половина українців позитивно ставляться до визнання воїнів УПА борцями за незалежність України
Партнерский материал
14:54 Які квіти подарувати дівчині на першому побаченні?
14:24 Двері НАТО для України залишаються відчиненими, – Блінкен
14:19 Королівська пошта Британії випустила марки, присвячені Полу Маккартні
13:59 Заборону георгіївської стрічки підтримують понад 40% українців, – опитування
13:47 Викиди Китаю перевищують викиди всіх розвинених країн разом узятих
13:26 Понад 40% українців хочуть відзначати і День пам’яті, і День перемоги над нацизмом
13:21 Лукашенко заявив, що Білорусь отримала власну COVID-вакцину «у пробірці»
12:58 Напад на журналіста Кутєпова: ДБР за рік досі не оголосило нікому підозри
12:56 Меган Маркл і принц Гаррі в честь дня народження сина закликали підтримати кампанію з вакцинації
12:06 Кампанія проти Олімпіади набирає обертів: петицію підписали майже 200 тис. осіб
11:00 На Майорці затримали жінку, яка інсценувала власну смерть: обман «викрив» її пудель
10:09 Степанов розповів, коли очікуються перші поставки COVID-вакцини NovaVax
09:31 У США шестикласниця влаштувала стрілянину в школі: троє поранених
08:18 Блінкен назвав свій візит до Києва продуктивним
07:57 Бродвейські театри відкриються у вересні
07:29 Сьогодні в Україні очікуються дощі з грозами
02:18 Український композитор отримав голлівудську премію Blastoff
01:46 Wizz Air запустить зі Львова 4 нові рейси
01:31 80 тис російських військових залишилися біля східного кордону України, – NYT
00:27 У Флориді ухвалили закон, який обмежує права виборців

06 мая

23:52 В Амстердамі за містом побудують центр еротичних розваг
23:21 Найстаріша жінка на планеті відмовилася передати олімпійський вогонь

Замріяна й щаслива: Адель поділилася рідкісними кадрами у свій день народження

5 травня відома британська співачка Адель відсвяткувала свій 33-ій день народження. З нагоди цієї дати вона поділилася рідкісними світлинами.

Пятница, 7 мая 2021, 16:41

Фото з’явилися в Instagram співачки.

Знаменитість опублікувала три фотографії. Перша з них – чорно-білий портрет, на якому Адель замріяно відводить погляд вбік. Співачка постала без макіяжу. Особливу увагу фани звернули на татуювання Сатурну на її руці.

На другій світлині вона максимально продемонструвала емоцію радості під час плавання у водоймі. Адель у яскравому купальнику обернулася до сонця та розвела руки так, наче чекає обіймів.

На третьому фото схудла співачка повторює танцювальні рухи. Очевидно, це фото було несподіваним й спонтанним.

“Тридцять три”, – лаконічно підписала знімки Адель.

Цікаво, що рік тому, у день свого 32-річчя, Адель вперше продемонструвала своє нове схудле тіло. 

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Adele (@adele)

  • Раніше британська співачка Адель вперше за останніх кілька місяців з’явилася на публіці. Вона була гостею after-party премії “Оскар”.
Теги: фото, День Рождения, Адель

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook