Запуск нового сезона Call of Duty отложили из-за протестов в США

О переносе Modern Warfare, Warzone и Mobile компания сообщила на странице Call of Duty в Twitter.
“Мы все с нетерпением ждем нового сезона в Modern Warfare, Warzone и Call of Duty: Mobile, но сейчас не время для этого. Мы переносим запуск четвертого сезона Modern Warfare и седьмой сезон Call of Duty: Mobile на более поздние даты. Сейчас время для тех, кто выступает за равенство, справедливость и перемены, чтобы их увидели и услышали. Мы стоим рядом с вами”, – говорится в сообщении.
Напомним, новый сезон Modern Warfare должен был стартовать сегодня, 3 июня, а апдейт Mobile — на этой же неделе. Activision пока не объявила новые даты релизов.
Напомним, несколько дней назад в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступая коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
28 мая в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) вспыхнули акции протеста и столкновения с правоохранителями. В ночь на 29 мая протестующие в Миннеаполисе сожгли полицейский участок.
30 мая ряд протестующих устроили погромы в магазинах. Уже 1 июня протесты после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда охватили всю страну. Также акции протеста проходили в Берлине и Лондоне.
- В ночь на вторник, 2 июня, в результате общественных беспорядков на территории США как минимум шестеро офицеров полиции пострадали вследствие полученных огнестрельных ранений.
- Офицера полиции Дерека Шовена, который во время задержания душил Джорджа Флойда, взяли под стражу.