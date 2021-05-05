Про це повідомляє Hypebae.

У лінійку увійдуть помади, тіні для повік, рум’яна і лаки для нігтів. Zara Beauty створена під керівництвом відомого візажиста Дайан Кендал.

Продукти елегантно упаковані, що дає відчуття високого класу, незважаючи на їх розумну ціну, яка вар’юється від 8 до 26 доларів США.

Косметична колекція Zara обширна і включає більше 130 відтінків (тільки лаків для нігтів 39). При цьому малоймовірно, що колекція буде виготовлена з використанням повністю екологічних та етичних методів, враховуючи її цінову категорію.

Продажі Zara Beauty запустяться 12 травня.