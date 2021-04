Основатель нью-йоркской марки Aimé Leon Dore Тедди Сантис станет креативным директором New Balance Made in USA

Об этом Сантис сообщил на своей странице в Instagram.

Одним из основных факторов, способствующих нынешнему оживлению компании New Balance, является ее работа с брендом Aimé Leon Dore. Простая и спортивная, но в то же время шикарная, эстетика Aimé Leon Dore (ALD) стала одной из лучших коллабораций New Balance за последнее время. Теперь, вслед за этим успехом, New Balance выводит свои отношения с основателем ALD Тедди Сантисом на новый уровень.

Сегодня Сантис объявил, что с 2022-го года он возьмет на себя роль креативного директора New Balance Made в США. Похоже, это объявление также было включено в сегодняшний выпуск The New York Times.

“Спасибо команде NB за то, что доверили мне то, что я считаю душой бренда. Я с нетерпением жду возможности поделиться информацией об этой кампании и о том, что она представляет для нашего партнерства”, – написал Сантис.

СПРАВКА

Тедди Сантис вырос в семье греческих мигрантов, живущих в Квинсе, крупнейшем округе Нью-Йорка, сообщают СМИ.

В 2010-х Сантис работал в салоне оптики, который открыл вместе с другом детства. Клиенты салона оптики хорошо отзывались о стиле Тедди Сантиса, и он решил попробовать свои силы в индустрии моды. Сантис сделал свитер с надписью “Aimе”, что переводится с французского как “любимый”. Логотип он сам нарисовал в Adobe Illustrator. Увидев ажиотаж на свитер, Сантис твердо решил делать свой бренд. Название было расширено до Aimе Leon Dore. Приставка “Leon” отсылает к прозвищу его отца в детстве, “Лев”, а “Dore” это окончание собственного полного имени, Теодор.

Первая коллекция была показана 14 января 2014 года и состояла из базовых силуэтов — толстовок, футболок, спортивных брюк. Преимущественно лаконичная и комфортная, она была синонимом универсальной городской экипировки. Но что более важно, она вся была сделана в США и Канаде, поддерживая местных производителей.

Aimé Leon Dore каждый сезон выпускает новые коллекции и сотрудничает с другими брендами, расширяя свой ассортимент. Помимо New Balance, коллаборации выходили с New Era, Nike, Woolrich, KITH, PUMA, Suicoke и другими.

New Balance Athletic Shoe, Inc. (NBAS), более известная как New Balance – американский производитель спортивной одежды, базирующийся в Брайтоне, одном из районов Бостона (штат Массачусетс, США). Компания была основана в 1906 году как “New Balance Arch Support Company” и стала одним из крупнейших мировых производителей спортивной одежды, обуви и инвентаря.

Made in USA — премиальная коллекция бренда New Balance, под эгидой которой компания производит кроссовки на территории США. Продукция американских фабрик New Balance отличается материалами высочайшего качества, безупречной сборкой и олицетворяет наследие знаменитого бренда.