Украинский продюсер, основатель групп Quest Pistols и "Грибы" Юрий Бардаш, который заявил, что в Украине "ущемляют русскоязычных", женился. На этот раз избранницей музыканта стала 29-летняя модель из Киева Елизавета Коцюба.

Фотографии со свадьбы молодожены опубликовали на своих страницах в Instagram.

Бардаш под свадебным фото выразил слова благодарности всем своим подписчикам.

“Спасибо, люди добрые, за то, что радуетесь за нас. Будем жить!”, – написал он.

Его жена выложила черно-белое фото.

“Первое фото с мужем”, – написала Елизавета.

Это второй брак для Бардаша – ранее он был женат на певице Луне, однако пара через несколько лет совместной жизни с громким скандалом рассталась. Бардаш сообщил об изменах его жены с бывшим коллегой Юрия и саундпродюсером Луны Александром Волощуком.

В результате Луна ушла к Волощуку и заявила о насилии со стороны мужа.