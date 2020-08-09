Фотографии со свадьбы молодожены опубликовали на своих страницах в Instagram.
Бардаш под свадебным фото выразил слова благодарности всем своим подписчикам.
“Спасибо, люди добрые, за то, что радуетесь за нас. Будем жить!”, – написал он.
Его жена выложила черно-белое фото.
“Первое фото с мужем”, – написала Елизавета.
Это второй брак для Бардаша – ранее он был женат на певице Луне, однако пара через несколько лет совместной жизни с громким скандалом рассталась. Бардаш сообщил об изменах его жены с бывшим коллегой Юрия и саундпродюсером Луны Александром Волощуком.
В результате Луна ушла к Волощуку и заявила о насилии со стороны мужа.
- Украинский продюсер и экс-участник группы “Грибы” Юрий Бардаш, заявивший, что в Украине “притесняют русскоязычных”, попал в базу сайта “Миротворец”.
- Причиной внесения в базу стало скандальное интервью продюсера российскому блогеру Юрию Дудю.
- Продюсер Юрий Бардаш в том же интервью заявил, что украинские артисты не ездят выступать в Россию, поскольку боятся осуждения.
- Юрий Бардаш считает, что песня “Тает лед” группы “Грибы”, участником которой он являлся, стала популярной потому, что “все хотели мира” между Россией и Украиной.