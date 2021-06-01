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Засновник гурту «Kiss» Джин Сіммонс купив особняк у Лас-Вегасі: фото

Американський рок-музикант, один із засновників гурту "Kiss", Джин Сіммонс купив особняк в Лас-Вегасі за 8,2 мільйона доларів.

Вторник, 1 июня 2021, 18:42

Про це повідомляє Just Jared.

Двоповерховий будинок площею понад 1000 квадратних метрів знаходиться в Хендерсон, штат Невада.

У ньому є шість спалень і вісім ванних кімнат, а також басейн, ставок з коропами та приголомшливий вигляд на пустельну долину.

“Ми переїжджаємо з Лос-Анджелеса з ряду причин … Я покінчив [з Каліфорнією]. Щороку стаються, пожежі та пандемії. Дарма, що там добре світить сонце, я готовий”, – прокоментував Сіммонс переїзд.

Теги: Джин Сіммонс, Kiss, особняк

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