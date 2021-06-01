Засновник гурту «Kiss» Джин Сіммонс купив особняк у Лас-Вегасі: фото

Американський рок-музикант, один із засновників гурту "Kiss", Джин Сіммонс купив особняк в Лас-Вегасі за 8,2 мільйона доларів.

Про це повідомляє Just Jared.

Двоповерховий будинок площею понад 1000 квадратних метрів знаходиться в Хендерсон, штат Невада.

У ньому є шість спалень і вісім ванних кімнат, а також басейн, ставок з коропами та приголомшливий вигляд на пустельну долину.

“Ми переїжджаємо з Лос-Анджелеса з ряду причин … Я покінчив [з Каліфорнією]. Щороку стаються, пожежі та пандемії. Дарма, що там добре світить сонце, я готовий”, – прокоментував Сіммонс переїзд.