Засновник гурту «Kiss» Джин Сіммонс купив особняк у Лас-Вегасі: фото

Про це повідомляє Just Jared.
Двоповерховий будинок площею понад 1000 квадратних метрів знаходиться в Хендерсон, штат Невада.
У ньому є шість спалень і вісім ванних кімнат, а також басейн, ставок з коропами та приголомшливий вигляд на пустельну долину.
“Ми переїжджаємо з Лос-Анджелеса з ряду причин … Я покінчив [з Каліфорнією]. Щороку стаються, пожежі та пандемії. Дарма, що там добре світить сонце, я готовий”, – прокоментував Сіммонс переїзд.
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