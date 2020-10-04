Об этом сообщает агентство AFP.

“Самый известный японский модельер Kenzo умер от Covid-19 сегодня в возрасте 81 года”, – говорится в сообщении.

81-летний основатель бренда Kenzo умер в воскресенье в больнице в пригороде Парижа.

Кензо Такада стал первым японским дизайнером, который представил свои коллекции на подиумах Парижа. Он родился в Киото в 1939 году, в Париж переехал в 26-летнем возрасте, где и начал заниматься дизайном женской одежды.

Сначала дизайнер специализировался на создании женской одежды, который изготавливал вручную. 1983 он начал выпуск мужской одежды, а впоследствии – детской. 1987 начался выпуск изделий для декора интерьеров. В 1993-м международный премиальный бренд Kenzo приобрела компания LVMH.