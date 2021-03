Об этом сообщает Independent.

Очевидцы рассказали, что млекопитающее скорее всего уснуло на льдине, которая и перенесла его через Атлантический океан. Появление экзотического животного совершило настоящий фурор среди ирландцев.

Первой моржа увидела пятилетняя девочка, которая гуляла с отцом вдоль побережья острова Валентия. Мужчина сознался, что сначала не поверил своим глазам.

“Морж оказался очень мощным – размером с корову или быка. Увидев нас, он как бы поздоровался с нами”, – рассказал отец девочки.

Биологи говорят, что млекопитающему необходимо сейчас отдохнуть и восстановить свои силы. Они уверены, что морж захочет вернуться в Арктику, ведь климат в Ирландии не подходит для его полноценной жизни.

An Arctic Walrus has landed on Valentia Island… believed to have made its way all the way from Greenland! It appears to be exhausted. Video by Alan Houlihan, who’s 5 year old daughter was the first to spot the walrus. #Kerry pic.twitter.com/TLtBLBAZDk

— Seán Mac an tSíthigh (@Buailtin) March 14, 2021