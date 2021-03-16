Об этом сообщает Independent.

Очевидцы рассказали, что млекопитающее скорее всего уснуло на льдине, которая и перенесла его через Атлантический океан. Появление экзотического животного совершило настоящий фурор среди ирландцев.

Первой моржа увидела пятилетняя девочка, которая гуляла с отцом вдоль побережья острова Валентия. Мужчина сознался, что сначала не поверил своим глазам.

“Морж оказался очень мощным – размером с корову или быка. Увидев нас, он как бы поздоровался с нами”, – рассказал отец девочки.

Биологи говорят, что млекопитающему необходимо сейчас отдохнуть и восстановить свои силы. Они уверены, что морж захочет вернуться в Арктику, ведь климат в Ирландии не подходит для его полноценной жизни.

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