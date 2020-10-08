Фото он разместил в своем Instagram-аккаунте.
Так, на маске актера изображена одна из культовых сцен комедии “Один дома”. Фрагмент первой части фильма, когда маленький Кевин использовал лосьон после бритья.
“Просто чтобы оставаться в безопасности от коронавируса, ношу кожу, содранную с себя молодого. Не забывайте носить маски, ребята”, – отметил Калкин.
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Just staying Covid-safe by wearing the flayed skin of my younger self. Don’t forget to wear your masks, kids.
- 26 августа один из самых успешных детей-актёров в истории Голливуда Маколей Калкин отпраздновал 40-летие.