Фото он разместил в своем Instagram-аккаунте.

Так, на маске актера изображена одна из культовых сцен комедии “Один дома”. Фрагмент первой части фильма, когда маленький Кевин использовал лосьон после бритья.

“Просто чтобы оставаться в безопасности от коронавируса, ношу кожу, содранную с себя молодого. Не забывайте носить маски, ребята”, – отметил Калкин.

 

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Just staying Covid-safe by wearing the flayed skin of my younger self. Don’t forget to wear your masks, kids.

Публикация от Macaulay ‘Instagram’ Culkin (@culkamania)