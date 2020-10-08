Голливудский актер, звезда "Один дома" Маколей Калкин показал свою защитную маску.

Фото он разместил в своем Instagram-аккаунте.

Так, на маске актера изображена одна из культовых сцен комедии “Один дома”. Фрагмент первой части фильма, когда маленький Кевин использовал лосьон после бритья.

“Просто чтобы оставаться в безопасности от коронавируса, ношу кожу, содранную с себя молодого. Не забывайте носить маски, ребята”, – отметил Калкин.