Відео в Instagram опублікував шоу-мен Юрій Ткач, який також був на концерті.
Зеленський підійшов до сцени та подарував Білик букет квітів.
“Ти наша любов. Дякую! Вітаємо тебе, любимо тебе”, – сказав Зеленський.
"Ти наша любов": Зеленський прийшов на ювілейний концерт Білик pic.twitter.com/6Ahxf27sEB
— Букви (@Bykvu) May 22, 2021
Білик відповіла, що знала багатьох президентів, але квіти вперше отримала саме від Зеленського.
Ювілей Білик, 50-річчя, був у 2020 році, але концерт довелося перенести через пандемію коронавірусу.
В 2020 році президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди, якими були ушановані видатні українці з нагоди Дня Конституції за значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення нацбезпеки, науково-технічний і культурно-освітній розвиток України. Співачка Ірина Білик, яку нагородили орденом Княгині Ольги III ступеня, назвала цю подію спільним досягненням – її самої та прихильників.
- Варто зазначити, що у 2004 році Білик виявилася в центрі скандалу – вона брала участь у всеукраїнському турі “Молодь – проти! Молодь – за!” на підтримку Віктора Януковича. Тоді в цьому концертному турі також виступили Ані Лорак, Наталя Могилевська (відкрито заявляла, що підтримує Януковича), Альона Вінницька, Віктор Павлик, Каріна Плай, Асія Ахат, Ірина Шинкарук, “Скрябін”, “Грін Грей”, “Алібі”.
- Тоді артисти зіткнулися з цькуванням через це туру в підтримку Януковича.
- У 2009 році Білик брала участь у всеукраїнському турі “З Україною в серці” на підтримку Юлії Тимошенко.