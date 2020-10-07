В рамках официального визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретились с членами королевской семьи Великобритании, Герцогом Кембриджским принцем Уильямом и герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.

Об этом сообщает прессслужба Офиса президента.

Это первая аудиенция президента Украины Владимира Зеленского у членов королевской семьи.

Отмечается, что Его Высочество принц Уильям отметил важность официального визита президента Украины в Великобританию. Зеленский отметил теплый прием, который чувствует украинская делегация в Великобритании, и важность поддержки межчеловеческих контактов.

“Человеческие контакты всегда важнейшие для страны. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам”, – сказал глава государства.

Фото: Офис президента

Во время встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, в частности в отношении экологических инициатив, а также двустороннего взаимодействия по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих, гендерного и социального равенства, противодействия домашнему насилию.

Собеседники также обсудили необходимость тесной координации стран мира для преодоления пандемии коронавируса и обеспечения равного доступа государств к вакцине в случае ее разработки.

Владимир Зеленский пригласил Герцога Кембриджского и герцогиню Кембриджскую посетить Украину с визитом.

Фотографии представителей британской королевской семьи и украинской президентской четы также опубликованы на странице в Instagram Елены Зеленской.

“Замечательная семья, молодые и искренние люди. Встреча, запомнится!”, — прокомментировала опубликованный пост супруга украинского лидера.

Прессслужба принца Уильяма и его жены Кейт тоже сообщила о встрече в Twitter.

“Сегодня герцог и герцогиня Кембриджские провели официальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской в Букингемском дворце”, – говорится в сообщении.