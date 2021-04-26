Про це повідомляється на сайті кінопремії.

Так, найкращою акторкою стала Френсіс МакДорманд – виконавиця головної ролі у фільмі “Земля кочівників”.

Сам фільм “Земля кочівників” став найкращим. Його режисерка Хлоя Чжао отримала статуетку за найкращу режисуру.

“Земля кочівників” – це історія вдови, яка подорожує Америкою у фургоні.

Варто зазначити, що фільм “Земля кочівників” отримав “Золоті глобуси”, як найкраща драма року і за найкращу режисуру, а ще премію BAFTA у трьох номінаціях.