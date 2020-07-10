Об этом пишет HYPEBAE.
Режиссером клипа выступил Сэм Левинсон, а продюсерами – Эшли Левинсон и Кевин Турен.
Фильм был снят в период с 17 июня по 2 июля. Все актеры и съемочная группа следовали строгим правилам безопасности. Они перебывали на самоизоляции в течение двух недель перед началом работы над фильмом. А во время съемок актеры ежедневно проходили температурный скрининг.
Сюжет фильма пока неизвестен, но он имеет некоторые отголоски проекта Netflix “Брачная история”. Дата премьеры пока не разглашается.
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