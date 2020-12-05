Об этом пишет WWD.

Так, после показа коллекции Valentino весна-лето 2021 креативный директор Пьерпаоло Пиччоли заявил, что хочет пересмотреть позиционирование бренда. И Зендая, как никто другой, разделяет ценности бренда.

“Причина, по которой мы выбрали Зендаю в качестве нового лица Valentino, заключается в том, что она идеально воплощает то, чем является и что отстаивает бренд сегодня. Она сильная молодая женщина, которая использует свой талант и работает, чтобы выразить себя, свои ценности и свое поколение“, – отметил Пиччоли.