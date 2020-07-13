Голливудская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла в возрасте 57 лет от рака груди.

Об этом Траволта написал в своем Instagram.

Престон боролась с болезнью два года, но врачи не смогли спасти ее.

“С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя прекрасная жена Келли умерла после двухлетней борьбы с раком груди. Она отважно боролась за свою жизнь, получая любовь и поддержку отовсюду. Моя семья и я будем вечно благодарны врачам и медсестрам и всем медицинским центрам, которые нам помогали”, – написал актер.

Также он добавил, что пока побудет с детьми и некоторое время не будет доступен, но с благодарностью примет всю поддержку и любовь.

Супруги поженились в 1991 году, в браке родились трое детей – Элла, Бенджамин и Джетт. Третий ребенок – Джетт – умер в возрасте 16 лет.

Келли Престон известна по таким фильмам, как “Джерри Магуайер”, “Кодекс Готти” и “Нечего терять”, “Близнецы”.