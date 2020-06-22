Соответствующее фото Топольская опубликовала в Instagram и Facebook.

В понедельник, 22 июня, украинский диджей и супруга экс-нардепа Сергея Лещенко Анастасия Топольская опубликовала в Сети кадры, на которых видно огромный синяк на ее бедре.

Снимок девушка подписала словами “Как меня покусали комарики” и тегом #комариныеукусы (#mosquitobites).

Многие подписчики артистки усомнились в том, что это — комариный укус. “Выглядит как удар комара”, “Выглядит как ушиб, а не укус комара”, — писали они.

Некоторые предположили, что Анастасию могли избить. “Это мужчина [сделал]?”, “Эротичненько, но скорее похоже на бейсбольную биту, чем на комаров”, “Бьет значит любит”, — писали подписчики девушки.

Артистка же заверила, что синяк — следствие укусу насекомого и поблагодарила подписчиков, которые дали ей советы о том, как избавиться от проявлений аллергии.