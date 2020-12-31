Об этом сообщает издание Edinburgh live.

Шоу проходило под стихотворение британской писательницы “Fare Well”(“Прощай”) – его читали известный актер Дэвида Теннанта, а также Шивон Редмонд, Лорна Макфадьена.

“Это первый показ беспилотников такого масштаба в Великобритании. Fare Well – это наш инновационный ответ о том, как закрыть дверь в 2020 году и отпраздновать начало 2021 года, объединив одну из новых технологий – дроны – с одним из старейших видом искусства: поэзией”, – отметили организаторы.

Первая часть шоу была посвящена уходящему году:

Вторая часть посвящена году наступающему и надеждам, связанным с ним: