Об этом сообщает издание Edinburgh live.
Шоу проходило под стихотворение британской писательницы “Fare Well”(“Прощай”) – его читали известный актер Дэвида Теннанта, а также Шивон Редмонд, Лорна Макфадьена.
“Это первый показ беспилотников такого масштаба в Великобритании. Fare Well – это наш инновационный ответ о том, как закрыть дверь в 2020 году и отпраздновать начало 2021 года, объединив одну из новых технологий – дроны – с одним из старейших видом искусства: поэзией”, – отметили организаторы.
Первая часть шоу была посвящена уходящему году:
Вторая часть посвящена году наступающему и надеждам, связанным с ним:
- Сидней, один из первых крупных городов мира, который встречает Новый год масштабным фейерверком над Оперным театром. Но в этом году из-за пандемии в Австралии запретили массовые гуляния в новогоднюю ночь.