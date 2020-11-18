Американский актер Майкл Б. Джордан стал обладателем почетного титула "Самого сексуального мужчины в мире" по версии журнала People.

Об этом сообщается на сайте издания.

“Это классное ощущение. Знаете, все всегда шутили: “Майк, это то, что ты никогда не получишь”. Но это отличный клуб, частью которого здорово стать”, – отметил актер, комментируя награду.

Джордан управляет продюсерской компанией Outlier Society Productions, которая впервые представила инклюзивный райдер, требующий от режиссеров задействовать разнообразный актерский состав и команды.

Кроме того, он активно участвовал в деятельности движения Black Lives Matter и призывал голосовать на выборах президента США.

“Я думаю, что всему есть время и место. Я выбирал моменты, чтобы оказать наибольшее влияние. Мы все можем принять меры – большие или маленькие – чтобы помочь добиться изменений, которые мы хотим видеть”, – считает актер.

Сердце актера не занято. В свободное время он любит готовить, водить машину и играть в видеоигры.

Майкл настаивает, что секрет его уверенности в том, что он “полностью осознал, что невозможно сделать всех счастливыми”.

“У вас могут быть самые благие намерения в мире, но вы все равно столкнетесь с противоречиями или каким-то негативом. Иногда вам просто нужно довериться вселенной, понимаете? Нужно просто верить в себя и делать то, что вы считаете правильным”, – говорит он.

Отметим, что Майкл Бака́ри Джо́рдан наиболее известен по фильмам “Станция “Фрутвейл“, “Фантастическая четвёрка”, “Чёрная Пантера”, а также двум продолжениям серии “Рокки” — “Крид: Наследие Рокки” и “Крид 2”.