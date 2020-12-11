Журнал Time назвал лучшего исполнителя 2020 года

Известный американский журнал Time традиционно подводит итоги 2020 года. На этот раз издание назвало лучшего артиста года.

Об этом говорится на сайте журнала.

Так, по версии издания кей-поп-группа BTS признана лучшей в этом году.

“BTS – не просто самая успешная кей-поп-группа в музыкальных чартах. Они – самый успешный коллектив в мире”, – говорится в публикации.

Издание отметило, что коллектив переживает глобальную пандемию коронавируса довольно уверенно и не теряет связь с фанатами. Кстати, поклонников группы назвали Армией.

В прошлом году журнал включил группу в Time 100, отметив ее влиятельность.

В этом году BTS блестяще победили на MTV European Music Awards. Коллектив лидирует сразу в четырех номинациях, а их трек Dynamite стал песней года.