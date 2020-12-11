Covid-19 Украина

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Журнал Time назвал лучшего исполнителя 2020 года

Известный американский журнал Time традиционно подводит итоги 2020 года. На этот раз издание назвало лучшего артиста года.

Пятница, 11 декабря 2020, 18:58

Об этом говорится на сайте журнала.

Так, по версии издания кей-поп-группа BTS  признана лучшей в этом году.

“BTS – не просто самая успешная кей-поп-группа в музыкальных чартах. Они – самый успешный коллектив в мире”, – говорится в публикации.

Издание отметило, что коллектив переживает глобальную пандемию коронавируса довольно уверенно и не теряет связь с фанатами. Кстати, поклонников группы назвали Армией.

В прошлом году журнал включил группу в Time 100, отметив ее влиятельность.

В этом году BTS блестяще победили на MTV European Music Awards. Коллектив лидирует  сразу в четырех номинациях, а их трек Dynamite стал песней года.

  • В этом году американский еженедельный журнал Time, который уже 92 года подряд выбирает “Человека года”, впервые ввел номинацию “Ребенок года”.
  • Американский журнал Time назвал “Человеком года” 2020 избранного президента США Джо Байдена и будущего вице-президента Камалу Харрис.
Теги: BTS, артист року, журнал, Время

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