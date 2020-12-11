Журнал Time назвал лучшего исполнителя 2020 года

Об этом говорится на сайте журнала.
Так, по версии издания кей-поп-группа BTS признана лучшей в этом году.
“BTS – не просто самая успешная кей-поп-группа в музыкальных чартах. Они – самый успешный коллектив в мире”, – говорится в публикации.
Издание отметило, что коллектив переживает глобальную пандемию коронавируса довольно уверенно и не теряет связь с фанатами. Кстати, поклонников группы назвали Армией.
В прошлом году журнал включил группу в Time 100, отметив ее влиятельность.
В этом году BTS блестяще победили на MTV European Music Awards. Коллектив лидирует сразу в четырех номинациях, а их трек Dynamite стал песней года.
- В этом году американский еженедельный журнал Time, который уже 92 года подряд выбирает “Человека года”, впервые ввел номинацию “Ребенок года”.
- Американский журнал Time назвал “Человеком года” 2020 избранного президента США Джо Байдена и будущего вице-президента Камалу Харрис.