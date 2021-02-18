Журнал Time назвал самых перспективных звезд 2021 года

Известный американский журнал Time опубликовал рейтинг сотни самых перспективных знаменитостей 2021 года, которые могут изменить будущее и уже делают это.

Рейтинг появился на сайте Time.

По данным редакции, люди из списка TIME100 Next “дарят ясную надежду” на то, что они способны глобально изменить будущее. В списке врачи, деятели искусства, журналисты, политики, активисты, правозащитники, актеры и блогеры.

Лидером рейтинга стала британская певица албанского происхождения Дуа Липа. Звезда также украсила мартовскую обложку журнала. На фотографии Дуа Липа позирует в роскошном шифоновом платье цвета фуксии. В свежем номере Time также появится небольшое эссе о Дуа Липе, которое написала певица Кайли Миноуг.

“Чтобы немного повезло, нужно много работать”, – сказал ей отец, когда она была моложе. Похоже, она к нему прислушивалась. Ее достижения являются еще более выдающимися, когда понимаешь, что ей 25 лет. Она добрая, крутая и умная. Она настоящий поп-гигант. И я, как и миллионы других людей, с нетерпением ожидаю большего от Дуа Липы”, – написала Миноуг.

Среди лидеров рейтинга также оказались Ана де Армас, Джон Дэвид Вашингтон, Флоренс Пью, Люк Коумз и другие.

В подкатегории “Феномен” оказались:

поэтесса Аманда Горман, которая выступила на инаугурации Джо Байдена;

актриса Аня Тейлор-Джой, героиня сериала “Ферзевый гамбит”;

актер Реге-Жан Пейдж, звезда сериала “Бриджертон”;

певица Doja Cat.

Напомним, что в 2021 году многие звезды отмечают знаменательный день рождения: от Марка Уолберга до Снуп Догга. Звезды, которым в этом году исполняется 50 лет – в материале.