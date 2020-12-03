В этом году американский еженедельный журнал Time, который уже 92 года подряд выбирает "Человека года", впервые ввел номинацию "Ребенок года".

Об этом сообщили в издании.

В течение последних 92 лет издание выбирало “Человека года”. В прошлом году впервые “Человеком года” стала человек, не достигший 25-летнего возраста. Это была 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг.

По мнению издания, это показало, что сегодня молодые люди имеют чрезвычайное влияние. И в этом году для них была создана соответствующая номинацию.

Для первого раза Time выбирал лидера молодого поколения именно в США. Самых влиятельных детей выбирали, анализируя события, социальные сети и школьные округа.

“Это обычные дети, которые вносят изменения в свои общины весело и доступно, но очень эффектно”, — отметила редактор Time for Kids Андреа Делбанко.

Представители Специальной олимпиады и Фонда Laureus Sport for Good USA сформировали совещательный комитет, который в дальнейшем выбирал лидеров из более 5000 кандидатур. Также участие в отборе принимали юные звезды телеканалов Nikelodeon и Disney.

Всего было выбрано 5 финалистов в возрасте 10-16 лет. Исключительное лидерство и звание “Ребенок года” получила 15-летняя ученая и изобретательница Гитанджали Рао.

“Рао не только исследует такие научные инструменты, как искусственный интеллект и технология сенсоров углеродных нанотрубок, и применяет их к проблемам, которые она видит в повседневной жизни, таких как кибербуллинг и загрязнения воды. Она также показывает другим детям, как воспользоваться их интересом, стремясь создать поколение новаторов”, — отмечает издание.

Каждый из финалистов сможет вместе с редакторами написать статью для Time, а также получит денежный приз от ViacomCBS, владельца Nickelodeon.

“Я очень надеюсь, что работа, которую выполняют все эти дети, определяет инновации как необходимость, а не то что является выбором. Я надеюсь, что смогу быть небольшой частью этого”, — говорит Рао.