Об этом сообщили в издании.
В течение последних 92 лет издание выбирало “Человека года”. В прошлом году впервые “Человеком года” стала человек, не достигший 25-летнего возраста. Это была 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг.
По мнению издания, это показало, что сегодня молодые люди имеют чрезвычайное влияние. И в этом году для них была создана соответствующая номинацию.
Для первого раза Time выбирал лидера молодого поколения именно в США. Самых влиятельных детей выбирали, анализируя события, социальные сети и школьные округа.
“Это обычные дети, которые вносят изменения в свои общины весело и доступно, но очень эффектно”, — отметила редактор Time for Kids Андреа Делбанко.
Представители Специальной олимпиады и Фонда Laureus Sport for Good USA сформировали совещательный комитет, который в дальнейшем выбирал лидеров из более 5000 кандидатур. Также участие в отборе принимали юные звезды телеканалов Nikelodeon и Disney.
Всего было выбрано 5 финалистов в возрасте 10-16 лет. Исключительное лидерство и звание “Ребенок года” получила 15-летняя ученая и изобретательница Гитанджали Рао.
“Рао не только исследует такие научные инструменты, как искусственный интеллект и технология сенсоров углеродных нанотрубок, и применяет их к проблемам, которые она видит в повседневной жизни, таких как кибербуллинг и загрязнения воды. Она также показывает другим детям, как воспользоваться их интересом, стремясь создать поколение новаторов”, — отмечает издание.
Каждый из финалистов сможет вместе с редакторами написать статью для Time, а также получит денежный приз от ViacomCBS, владельца Nickelodeon.
“Я очень надеюсь, что работа, которую выполняют все эти дети, определяет инновации как необходимость, а не то что является выбором. Я надеюсь, что смогу быть небольшой частью этого”, — говорит Рао.
- В 2018 году американский журнал Time объявил “Человеком года” оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Также это звание присвоили еще нескольким журналистам.
- В 2017 году по версии журнала Time “человеком года” стали люди, которые первыми рассказали о сексуальных домогательствах в ходе движения #MeToo.