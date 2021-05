Про це повідомляє ВВС, телеканали CNN і ABC.

Інтерв’ю принцеси Діани викликало сум’яття в королівській родині і дало безпрецедентне уявлення про шлюб, що розпадається, між нею і принцом Чарльзом.

Під час інтерв’ю з Баширом Діана сказала відому фразу “в цьому шлюбі нас було троє”, маючи на увазі тривалий роман Чарльза з Каміллою Паркер Боулз, на якій він зараз одружений.

Діана також вперше розповіла про свою боротьбу з психічним здоров’ям і булімією, пов’язаною з розладом харчової поведінки.

Інтерв’ю подивилися понад 23 мільйонів осіб у Великобританії. Коли програма вийшла в етер увага всього світу була зосереджена на шлюбі пари, що розпадався.

Патрік Джефсон, колишній особистий секретар Діани, сказав, що інтерв’ю “зруйнувало зв’язки з Букінгемським палацом, що лишилася” і зробило її вразливою для “людей, які не піклуються про її інтереси”.

Розслідування, проведене колишнім суддею Верховного суду лордом Дайсоном, показало, що BBC не дотримала “високі стандарти чесності та прозорості” в інтерв’ю Мартіна Башира з Діаною, а журналіст діяв “брехливо” і підробив документи, щоб отримати згоду принцеси на інтерв’ю.

Зокрема, Башир показав братові Діани, графу Спенсеру, підроблену банківську виписку, щоб увійти до нього в довіру і через нього зав’язати контакт з принцесою. З виписок випливало, що наближеним Діани нібито платили таблоїди за стеження за нею.

Колишній графічний дизайнер BBC Метт Вісслер підтвердив, що він сфабрикував фальшиві банківські виписки на прохання Башира.

Зазначається, що Вісслер був стурбований тим, що він “міг зіграти роль в отриманні інтерв’ю шляхом обману”, і висловив свої побоювання ВВС незабаром після того, як інтерв’ю вийшло в етер.

У 1996 році телекомпанія почала внутрішнє розслідування і дійшла висновку, що документи були сфальсифіковані, але не зіграли ролі у вирішенні Діани брати участь в інтерв’ю.

Башир спочатку стверджував, що нікому не показував документи, але в березні 1996 року визнав інше, як з’ясувалося під час розслідування.

У розслідуванні критикуються як поведінка Башира, так і те, як BBC провела розслідування 1996 року.

Дайсон зробив висновок, що нечесність Башира дозволила йому познайомитися з принцесою Діаною, але це не поширюється на те, що її обманом змусили дати інтерв’ю.

Фактично, в розслідуванні йдеться, що вона, ймовірно, погодилася б дати інтерв’ю BBC або іншому шановному журналісту без втручання Башира.

У додатках до звіту також міститься рукописна записка принцеси Діани, підготовлена для більш раннього внутрішнього розслідування BBC, в якій йдеться, що Башир ніколи не показував їй ніяких документів, щоб переконати її прийняти участь.

Колишній генеральний директор BBC Тоні Холл, який відповідав за новини і поточні події в той час, вибачився перед Спенсером і всіма, кого торкнулася ця ситуація.

Він назвав інцидент “шокуючою плямою на невиліковній прихильності BBC чесній журналістиці”.

“Це викликає глибокий жаль, що треба було 25 років, щоб розкрити всю правду. Як генеральний директор того часу я приношу свої глибокі вибачення Ерлу Спенсеру і всім іншим, кого це торкнулося”, – заявив він.

Башир, який пішов з посади редактора BBC з питань релігії минулого тижня, пославшись на стан здоров’я, також вибачився за використання фальшивих банківських виписок, але заявив, що вони не мають ніякого відношення до вирішення Діани дати це інтерв’ю.

“Це був дурний вчинок, про який я глибоко шкодую. Але я повністю підтримую свідоцтва, які я дав чверть століття тому, і знову – зовсім недавно. Я також повторюю, що банківські виписки не мали ніякого відношення до особистого вибору принцеси Діани взяти участь в інтерв’ю”, – зазначив він.

Башир додав, що як і раніше пишається інтерв’ю.

Герцог Кембриджський, принц Вільям в емоційній заяві розкритикував BBC за “значний внесок в страх, параною і ізоляцію”, які відчувала його покійна мати.

Герцог також звинуватив BBC у комерціалізації.

“Що мене найбільше засмучує, так це те, що якби BBC належним чином розслідувала скарги і побоювання, вперше висловлені в 1995 році, моя мати знала б, що її обдурили. Я твердо переконаний, що ця програма не має легітимності і ніколи не повинна виходити в етер знову. Вона фактично легалізувала помилкову розповідь, яка протягом більше чверті століття була комерціалізована BBC та іншими”, – заявив Вільям.

