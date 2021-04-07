Проснувшись утром, жительница города Ветерфорд (штат Техас, США) Сибилл Мур неожиданно увидела у дверей своего дома корзину грязного мужского белья. Однако владельца одежды удалось найти не сразу.

Об этом сообщает американский канал NBC 5.

Отмечается, что рядом с корзиной белья женщина нашла порошок и ополаскиватель. Кто-то, очевидно, намекал женщине на то, чтобы она постирала эту одежду. Однако Мур не могла понять, почему владелец решил, что может обратиться именно к ней.

Женщина искала таинственного мужчину в соцсетях. Она распространила фото корзины с бельем в местных сообществах, но и это не помогло.

Тогда Мур решила помочь незнакомцу и постирать его носки и футболки. Более того, женщина высушила одежду и бережно сложила в корзину.

Как только Мур это сделала, в дверь ее дома постучал незнакомый мужчина. Это и был владелец корзины.

Он объяснил ей, что отправил свое грязное белье женщине, которая живет неподалеку. Она занимается стиркой одежды на заказ. Однако курьер ошибочно оставил одежду под дверью дома Мур.

Мужчина отметил, что два дня был вынужден надевать одну и ту же футболку и штаны, так как не мог найти свою любимую одежду, которую отправил на стирку. Он несколько раз извинился и поблагодарил за помощь. Мур выслушала мужчину и громко рассмеялась.

В разговоре с журналистами Мур рассказала, что совсем не жалеет о том, что постирала чужие вещи. По ее мнению, последний год для многих выдался непростым, так почему бы не помочь.