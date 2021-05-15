Світлина з’явилася в Instagram зірки.

Зокрема, Візерспун піддалася ностальгії й розповіла, які в неї були турботи в 11-річному віці.

“Ти отримала свій новий класний светр Benetton. Ти запам’ятала всі слова “Небо — це місце на Землі” Белінди Карлайл. Цими вихідними ти підеш на день народження на роликових ковзанах і зіграєш Dragon Slayer. Їстимеш Whatchamacallits і питимеш вишневі коктейлі. Життя чудове”, – написала акторка.

Вона також опублікувала світлину, на якій позує у трендових на сьогодні окулярах, чорних штанах та світшоті Benetton. Фото датоване 1987 роком.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)