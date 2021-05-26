Американський актор Джессі Тайлер Фергюсон, найбільш відомий за роллю Мітчелла Прітчетт в ситкомі "Американська сімейка", продав сімейний будинок в Лос-Анджелесі за 7,1 млн доларів.

Про це повідомляє журнал People.

Будинок в іспанському стилі з чотирма спальнями і п’ятьма ванними кімнатами був побудований в 1928 році і розташований в кінці довгої звивистої дороги в районі Лос-Феліс.

Житлова площа займає 457 квадратних метрів. Поруч із входом знаходиться бібліотека з вітражами і вітальня з височенними стелями і кам’яним каміном.

На кухні з обідньою зоною є також куточок для сніданку, дерев’яний острівець і вбудовані елементи, виготовлені за індивідуальним замовленням.