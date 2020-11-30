Популярная актриса, известная по роли в сериале "Американская история ужасов", Таисса Фармига ошеломила поклонников новостью о своей тайной свадьбе.

Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram.

Так, 26-летняя Фармига тайно вышла замуж за 37-летнего режиссера Хедли Кляйна. Свадьбу пара отгуляла еще 8 августа, но тщательно скрывала свое счастье.

“Вышла замуж за моего лучшего друга”, – написала актриса.

В важнейший день Таисса надела нежное кремовое платье с вышивкой и защитную маску. Ее избранник выбрал черные брюки и футболку.

Влюбленные позировали возле свадебного торта и продемонстрировали свои обручальные кольца.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Taissa Farmiga (@taissafarmiga)