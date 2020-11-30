Об этом звезда рассказала на своей странице в Instagram.
Так, 26-летняя Фармига тайно вышла замуж за 37-летнего режиссера Хедли Кляйна. Свадьбу пара отгуляла еще 8 августа, но тщательно скрывала свое счастье.
“Вышла замуж за моего лучшего друга”, – написала актриса.
В важнейший день Таисса надела нежное кремовое платье с вышивкой и защитную маску. Ее избранник выбрал черные брюки и футболку.
Влюбленные позировали возле свадебного торта и продемонстрировали свои обручальные кольца.
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