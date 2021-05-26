Про це Еммі повідомила в своєму Instagram-акаунті.
“Сонячним ранком 24 травня, в 8:13, з’явилася на світ наша дочка”, – зазначила вона.
Актриса також опублікувала знімки, зроблені під час вагітності, і фото відбитка ніжки новонародженої.
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Есмейл зробив Россум пропозицію в 2015 році після двох років знайомства. Пара зв’язала себе узами шлюбу в травні 2017 року на таємній церемонії в Центральній синагозі в Нью-Йорку.
- Раніше співак і танцюрист Джейсон Деруло та його кохана, модель Джена Фрумс, вперше стали батьками.