Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.
“2021 год налаживается. Добро пожаловать в мир Артура. Поверь, ты еще ничего не пропустил”, – отметила Морена.
Она также показала первое фото малыша. На снимке он спит, держа себя за палец левой руки.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Такой же фотографией поделился и отец мальчика Бен Маккензи.
Отметим, что у пары есть общая дочь Фрэнсис, которой 5 лет, а также 7-летний сын актрисы Джулиос от режиссера Остина Чика.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
- Ранее принц Гарри и герцогиня Меган Маркл сообщили пол своего второго ребенка – это девочка.