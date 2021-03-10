Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

“2021 год налаживается. Добро пожаловать в мир Артура. Поверь, ты еще ничего не пропустил”, – отметила Морена.

Она также показала первое фото малыша. На снимке он спит, держа себя за палец левой руки.

 

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Публикация от Morena Baccarin (@morenabaccarin)

Такой же фотографией поделился и отец мальчика Бен Маккензи.

Отметим, что у пары есть общая дочь Фрэнсис, которой 5 лет, а также 7-летний сын актрисы Джулиос от режиссера Остина Чика.

 

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Публикация от Morena Baccarin (@morenabaccarin)

 

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Публикация от Morena Baccarin (@morenabaccarin)

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