Об этом он сообщил в Instagram.
Актер опубликовал фотографию в футболке из линейки и написал: “Что это, футболка из лимитированной серии? Всего через две недели выйдет коллекция моей одежды!”.
На всех вещах изображен танцующий Чендлер и нанесены шутки персонажа.
Помимо футболок стоимостью 26,99$ в коллекцию также войдут худи за 44,99$, бейсболки (21,99$) и кружки (14,99$). Всю продукцию можно заказать на сайте.
Актер заявил, что средства от продажи вещей пойдут на поддержку Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом.
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- Ранее сообщалось, что модный бренд Gucci пожертвует 500 тысяч долларов на закупку и распространение вакцины от коронавируса. За эти деньги вакцинируют наиболее уязвимых людей во всем мире.