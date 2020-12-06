Американский актер Мэттью Перри, исполнитель одной из главных ролей в сериале "Друзья", представил коллекцию одежды, на которой изображен его персонаж Чендлер. Деньги, вырученные от продаж, он планирует отправить на поддержку Всемирной организации здравоохранения в борьбе против COVID-19.

Об этом он сообщил в Instagram.

Актер опубликовал фотографию в футболке из линейки и написал: “Что это, футболка из лимитированной серии? Всего через две недели выйдет коллекция моей одежды!”.

На всех вещах изображен танцующий Чендлер и нанесены шутки персонажа.

Помимо футболок стоимостью 26,99$ в коллекцию также войдут худи за 44,99$, бейсболки (21,99$) и кружки (14,99$). Всю продукцию можно заказать на сайте.

Актер заявил, что средства от продажи вещей пойдут на поддержку Всемирной организации здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

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