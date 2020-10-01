О событии Пэрриш объявила в своем Instagram.
“Немножко неба, посланного на землю. Добро пожаловать на свет, девочка. Мы очень тебя любим”, — написала она.
Новорожденная девочка получила имя Каори Мэй Харт.
Стоит отметить, что Каори — уже четвертый ребенок Харта. От первого брака с актрисой Торри Харт у него есть 15-летняя дочь Хивен и 12-летний сын Хендрикс.
Также в браке с Энико родился сын Кендзо, ему два года. Дети от первого брака живут с актером.
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