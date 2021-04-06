Об этом сообщает журнал People.

По данным издания, ребенок родился в минувшую среду, 31 марта.

“Эта женщина перед вами. За гранью всего, что я мог себе представить. Твоя сила принесла нам величайшую радость. Спасибо, я люблю тебя”, – отметил актер, опубликовав трогательный снимок со своей супругой Лив Ло и малышом.

 

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Публикация от Henry Golding (@henrygolding)

Лив также опубликовала серию снимков из больничной палаты. При этом, пол ребенка и его имя пока держатся в секрете.

 

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Публикация от Mama + Wife + Instructor (@livlogolding)

Голдинг и Ло объявили о ее беременности в ноябре. Пара находится в браке с 2016 года. Они поженились через пять лет после знакомства на вечеринке в честь Нового года.

  • Актриса и певица Хилари Дафф 24 марта стала мамой в третий раз. Она родила вторую дочь. Несколько часов знаменитость поделилась первыми снимками новорожденной.