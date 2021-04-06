Об этом сообщает журнал People.
По данным издания, ребенок родился в минувшую среду, 31 марта.
“Эта женщина перед вами. За гранью всего, что я мог себе представить. Твоя сила принесла нам величайшую радость. Спасибо, я люблю тебя”, – отметил актер, опубликовав трогательный снимок со своей супругой Лив Ло и малышом.
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Лив также опубликовала серию снимков из больничной палаты. При этом, пол ребенка и его имя пока держатся в секрете.
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Голдинг и Ло объявили о ее беременности в ноябре. Пара находится в браке с 2016 года. Они поженились через пять лет после знакомства на вечеринке в честь Нового года.
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