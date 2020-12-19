Звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона" (2009) Нуми Рапас сыграет Гамлета в новой экранизации пьесы Уильяма Шекспира.

Об этом сообщает Deadline.

Картину снимет шведский режиссер Али Аббаси (“Шелли”, “На границе миров”). По словам Аббаси, он намерен заставить Шекспира “перевернуться в гробу” новой кровавой версией истории о датском принце.

“Давайте сделаем Гамлета большим снова!”, – сказал он.

По словам Нуми Рапас, она хотела принять участие в подобном проекте с начала актерской карьеры.

“Гамлета” начнут снимать осенью 2021 года.