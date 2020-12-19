Об этом сообщает Deadline.
Картину снимет шведский режиссер Али Аббаси (“Шелли”, “На границе миров”). По словам Аббаси, он намерен заставить Шекспира “перевернуться в гробу” новой кровавой версией истории о датском принце.
“Давайте сделаем Гамлета большим снова!”, – сказал он.
По словам Нуми Рапас, она хотела принять участие в подобном проекте с начала актерской карьеры.
“Гамлета” начнут снимать осенью 2021 года.
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